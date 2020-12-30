حدث ليلا: استمرار ارتفاع إصابات كورونا وهجوم إسرائيلي على دمشق

شهدت الساعات الأخيرة عددا من الأحداث الهامة، جاء أبرزها استمرار ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر، وإغلاق عدد من الطرق بسبب وجود شبورة كثيفة، بالإضافة إلى هجوم إسرائيلي على ريف دمشق، وغيرها من الأحداث التي نستعرضها لكم في التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

العثور على جثتين لمطلقة وطفلها مذبوحين بشبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مطلقة وطفلها مذبوحين داخل منزل الأسرة بشبرا الخيمة، حيث اكتشف شقيقاها الواقعة وأبلغا الشرطة.

وعاد الشقيقان «محمد ومحمود.ج» من عملهما مساء الثلاثاء، وبعدما دخلا إلى المنزل الذي يسكنان فيه بصحبة شقيقتهما «سوسو» وطفلها، لاحظا عدم استقبالها كالعادة، وبدأ أحدهما في البحث عنها داخل المنزل، حتى فوجئا بجثتها مذبوحة مع طفلها، فاستغاثا بالأهالي.

تلقت الشرطة بلاغا بالواقعة، وانتقلت إلى هناك وبدأت في فحص البلاغ وعثرت على جثتي الأم وطفلها مصابتين بجروح ذبحية في الرقبة، وسألت الشرطة شقيقي المجني عليهما، اللذين أكدا أنهما عادا من عملهما واكتشفا الجريمة.

متسابقة «ذا فويس» تتعرض لمحاولة اختطاف من سائق تاكسي

تعرضت الفنانة التونسية نهى رحيم، التي شاركت في الموسم الماضي لبرنامج مسابقات المواهب «ذا فويس»، لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وكشفت نهى عن تفاصيل ما تعرضت له من خلال مداخلتها في برنامج «مع الناس» عبر إذاعة «IFM» التونسية، موضحة أنها بعدما استقلت سيارة أجرة من منطقة حي النصر، قاصدة الاتجاه إلى منطقة المنزه 6 في تونس، لكنها فوجئت أن السائق انحرف عن طريقه وسلك تجاه الغابة.

وتابعت، أن طالبت من السائق التوقف لكنه لم يستجب إليها، وحين بدأت تصرخ طلب منها التوقف عن ذلك، وقتها شعرت المطربة التونسية بالرعب الشديد، تجاه تعرضها للاختطاف.

واستطردت نهى رحيم، أنها لم تجد أمامها سوى فتح باب السيارة، والقفز منه، لكن السائق رفع من سرعة السيارة حتى يمنعها من النزول، لكنه توقف بعد ذلك، وتمكنت من النزول، بينما هرب السائق سريعًا.

المرور يغلق 3 طرق بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إغلاق 3 طرق بسبب وجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية بالنسبة للسائقين، حفاظًا على سلامتهم.

وأغلقت السلطات الأمنية طريق الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، وطريق الكريمات، تفاديًا لوقوع أي حوادث نتيجة صعوبة الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

هجوم إسرائيلي على دمشق يسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا جويًا استهدف وحدة دفاع جوية سورية بريف دمشق، صباح فجر اليوم الأربعاء، أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.

ووفقًا لما ذكره مصدر عسكري للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، فإن الهجوم تم في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة دفاع جوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

وتصدى الدفاع الجوي السوري لبعض صواريخ العدوان الإسرائيلي، الذي استشهد على إثره جندي وأصيب 3 آخرين.