أستاذ جراحة بكاليفورنيا: الكمامة السلاح الأول والأخير في مواجهة كورونا

صرح الدكتور هشام الصيفى، أستاذ الجراحة العامة بجامعة كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترواحت أعداد الأصابات فيها، بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوعين الماضيين، بين 150ألفا و200 ألف حالة يوميا، وهذا رقم كبير بالطبع، ويؤدي إلى مشكلات كثيرة للقطاع الصحي بامريكا، فمستشفيات كثيرة ألغت العمليات، وهناك مستشفيات كثيرة لا يوجد بها أسرة متاحة للمصابين وللمرضى، مؤكدا أنه رغم ذلك مازال القطاع الصحي الأمريكي متحملا للموقف ويحاول التعامل معه، لافتا أن الأمل الآن على عمليات التطعيم باللقاح التي بدأت بالفعل قبل أيام، ويتوقع أن يتم تطعيم 50 مليون جرعة قبل نهاية يناير القادم، ولهذا يجب الاعتماد على الكمامة بشكل كبير وأساسي خلال الفترة القادمة.

الصيفي: الكمامة الآن أهم من اللقاح

وأوضح «الصيفي»، خلال لقائه عبر skype مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن الكمامة هي السلاح الأول والأخير في مواجهة وباء كورونا المستجد، لافتا «احنا كجراحين بنعمل عمليات بشكل دوري لمصابين كورونا، ونختلط بيهم بشكل مباشر، وسلاحنا الوحيد هو الكمامة التي نرتديها»، ومشيرا إلى أن اللقاح نسبة منع الإصابة بالفيروس على من يأخذه ليست 100%، ولكن ما يحمي في النهاية هو الكمامة والإجراءت الوقائية.

أفضل نوعيات الكمامات التي من الممكن استخدامها

وعن نوعية الكمامات المستخدمة، أشار «الصيفي» إلى أن هناك أنواع كثيرة من الكمامات، أعلاهم هو «n95»، ولا ينصح المواطنين باستخدامه، ونتركه فقط للعاملين بالقطاع الصحي والمخالطين بشكل دائم للمصابين، وما يليه والأفضل في الاستخدام هي الكمامات الزرقاء الطبية، صحيح ليس بمميزات n95، لكنها أفضل بكثير من الكمامات القماشية، موضحا أن الكمامة وحدها أيا كان نوعها لا تحمي من الفيروس ولكن لابد من الأخذ بباقي الإجراءت الوقائية كالابتعاد عن التكدسات والأماكن المغلقة والحرص على التباعد الاجتماعي.