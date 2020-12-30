العثور على جثة سائق مقيدة بالحبال داخل مسكنه في كفر الشيخ

تكثف الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، جهودها لحل لغز العثور على جثة سائق مقيدة بالحبال، داخل مسكنه بمدينة دسوق، وجرى نقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ العام لتشريحه والوقوف على على أسباب الوفاة.

تلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة، بلاغا تليفونيا من أسرة المجني عليه « محمد.ا»، 58 عاما ، يعمل سائقًا، متزوج ومقيم بمنطقة عميرة التابعة لدائرة مركز دسوق، تفيد بالعثور عليه مقتولاً.

وانتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي بغرب دسوق برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس الفرع الجنائي بدسوق لمكان الواقعة وتبين وجود أثار طعنات بالجثة.

وكلف اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة فحص ملابسات القضية وحل لغز العثور على السائق، وضبط مرتكبي الواقعة، وجرى تحرير محضر بها.

وبدأت مباحث قسم دسوق في استجواب أهل المتوفى وجيرانه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعد استئذان النيابة العامة، وتكثف المباحث من جهودها لسرعة القبض على الجناة، إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وفي وقت سابق، كثفت مباحث كفر الشيخ جهودها لكشف غموض حادث العثور على شاب عثر عليه مقتولا، وملقى بجوار ترعة ميت يزيد المجاورة لمدينة مسير.

وأسفرت التحريات التي أجراها الرائد عمرو عوض ، رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، تحت إشراف العميد إيهاب عطيه مدير إداره البحث الجنائى بكفرالشيخ، أن المجنى عليه يعمل نجارا، وهو" ع ع ز"، 18عاما من تقسيم 4 شارع الاسكندريه بمدينه كفرالشيخ.

وأكد مصدر أن الجثة وجد بها بعض الطعنات من خلال المعاينة الأولية للجثمان الذي جرى نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تبين سرقة التوك توك الخاص به، ومازال البحث جاريا عن القتلة.