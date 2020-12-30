أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 ديسمبر

سجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر ديسمبر، استقرارا سعريا في البنوك وشركات الصرافة في مصر، وجاء بنكين بين البنوك الأقل سعرًا لشرائه بـ15.64 جنيه وتمّ بيعه في بنوك «مصر وأبوظبي الأول».

وباع 11 بنكا الدولار بأعلى سعر في بنوك: «البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، hsbc، وقطر الوطني»، ليباع بـ15.68 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بداية التعاملات اليومية اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، ارتفاعا بقيمة 5 قروش، ليباع بـ19.24 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في المصرف العربي الدولي.

سعر الإسترليني

فيما سجّل الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة قرش، وسجل أعلى سعر شراء له في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر في بنكي «المصرف العربي الدولي، مصر» بـ21.20 جنيه.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي

حافظ الريال السعودي على استقراره وبيع بأعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك «عودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc».

سعر الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي فسجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 ديسمبر بـ4.27 جنيه، في بنوك «عودة، والمشرق، وhsbc، وقطر الوطني».

وقال علي الحريري نائب رئيس شعبة شكات الصرافة بالغرف التجارية، إّن تاثير ارتفاع الدولار خلال اليومين الماضين على حركة البيع والشراء «طبيعي» طبقا لآلية العرض والطلب رغم وفرة المعروض.

وأوضح أنّ شركات الصرافة لا زالت تورد فائض الدولار لديها من البنوك، لمستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية في الفترة الماضية، لافتا إلى أنّ الأسواق تتمتع بوفرة في الدولار حاليا.