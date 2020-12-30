وزير الإسكان يبحث مع نواب شمال سيناء المشروعات الخدمية بالمحافظة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، للاستماع إلى مطالبهم بشأن المشروعات السكنية والخدمية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

الوزارة تنفذ مشروعات بسيناء بتكلفة 14.37 مليار جنيه

وقال الجزار، إن إجمالي تكلفة المشروعات التى تنفذها جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء، خلال عام المالى 2020/2021، بلغت نحو 14 مليارا و370 مليون جنيه بالإضافة إلى 310 ملايين دولار.

وأكد أن وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، لا تدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بمحافظة شمال سيناء، كما أكد مسئولو الجهات المختلفة في وزارة الإسكان أن معظم مطالب أهالي محافظة شمال سيناء من المشروعات، مُدرجة في الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقاً للتمويل الذي يتم إتاحته.

وأعرب وزير الإسكان عن أمله فى أن تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة في أعمال التنمية المختلفة، في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة الأمور لطبيعتها والقضاء على الإرهاب، مؤكداً أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة هي مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

من جانبهم، توجه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على ما يبذلونه من جهد في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، معربين عن ثقتهم في المزيد من التعاون في تنفيذ الخدمات المختلفة لسكان المحافظة، كما تقدموا بطلبات أهالى المحافظة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة «وحدات سكنية – تعديل أحوزة عمرانية – مشروعات مياه وصرف صحي – غيرها».

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، «يبلغ إجمالى مشروعات جهاز تعمير سيناء، التى تم وجار تنفيذها خلال العام المالى 2020/2021، 77 مشروعاً بإجمالى استثمارات 5.2 مليار جنيه».

واستعرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، حيث تم التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (1)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (2)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (3) (الريسة)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 179 مليون جنيه، ومحطة رافع مياه جنوب المساعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (4) - المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.552 مليار جنيه.