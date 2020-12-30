وفد «التخطيط» يستهل زيارات مستشفيات التكامل بـ«بهرمس ووردان»

استهل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة السيد إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، الزيارات الميدانية المقرر عقدها لمستشفيات التكامل، بزيارة مستشفتي بهرمس ووردان التكاملي بمحافظة الجيزة، بمشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة.

السعيد: حريون على متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات في إطار محور التمكين الاقتصادي

وأكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة اللجنة الوزارية، لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة حرص الوزارة على متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، مضيفة أن الدولة حريصة على استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.

وأوضحت السعيد أنه الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشاءها تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2023 - 2021) تتضمن عددًا من المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحوري التحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتتضمن الخطة كذلك مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل علي تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أوضح السيد إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، أن الزيارة الحالية جاءت كبداية لسلسلة من الزيارات سيقوم بها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمستشفيات التكامل بالمحافظات، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الزيارة يتمثل في الوقوف على المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلال تلك المستشفيات بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات.