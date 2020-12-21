وزيرة التخطيط: الدولة تتجه إلى التصنيع والاعتماد على قطاع الاتصالات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الفترة الاقتصادية في مصر منذ عام 2011 هي فترة استثنائية وشهدت كثيرا من التقلبات لكن حاليا تم تعديل قانون استثمار وإيجاد قانون إفلاس وقانون الشركات والسجل الصناعي وحاليا مصر تعمل على إصلاحيات هكلية لتبسيط الاستثمار، وظهر ذلك في ميكنة الجمارك والمنظومة الخاصة بالضرائب.

وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تدريب العمالة بسبب الشكوى المستمرة من القطاع الخاص بعدم وجود عمالة مدربة وهذه الإصلاح الهيكلية تصب في صالح المواطن وفي صالح القطاع الخاص ولن تكون عبئا على المواطن كما يعتقد البعض، وركزت الإصلاحات على تغير اعتماد الاقتصاد الذي ارتكز على الزراعة والتشييد ليعتمد على التكنولوجيا والمعلومات والصناعة ودعم المواطنين على الابتكار من أجل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وحاليا تعمل الدولة على إصلاح مؤسسي من خلال تقليل الجهات التابعة للوزرات ودمجها معا.

250 مركز في المحليات للخدمة المميكنة في مختلف المحافظات

وأضافت «السعيد» خلال حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on، إلى أن يوجد حاليا 250 مركزا على مستوى المحليات مميكن من أجل إصدار رخص المحلات والهدم بجانب توفير بوابة مصر الرقمية التي تساعد المواطنين على الحصول على خدمات في أسرع وقت بجانب توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمة للمواطنين في الأماكن المزدحمة بالتنسيق مع وزرات الداخلية والعدل والصحة وهذا مربوط بنظام الدفع والتحصيل التابع لوزارة المالية وحاليا وزعت الوزارة هذا الأمر وفي شهور قليلة ستكون أغلب الخدمات المحلية مميكنة.

وزيرة التخطيط: العيش وسط الشباب يعطي طاقة

وتابعت السعيد: «جهاز الإحصاء يقدم مصر في إحصائيات وتتابعها وزارة التخطيط بجانب منظومة التغيرات المكانية التي أعدتها مصر من خلال هيئة المساحة التابعة لوزارة الدفاع، وبناء على ذلك يتم تحديد حجم الاستثمارات والتركيز على نوعية الخدمات بين مصانع ومدارس بجانب الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمتابعة المشروعات منذ بدأها، طول عمري في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قريبين من العمل في المجال العام وكنت أرى أن القرار السياسي لديه متغيرات سياسية واجتماعية وشرفت بأن أكون أستاذا في كلية الاقتصاد وخدمت الطلبة ودي نعمة كبيرة وكنت عميدة وخدمت أستاذتي وتم اختيار في وزارة مهمة مثل وزارة التخطيط وأشكر الرئيس والحكومة والعيشة وسط الشباب بتدي طاقة إيجابية وأشكر دولة الإمارات على تكريمها لي أفضل وزيرة وده تقدير للدولة المصرية وإنجازات الحكومة وكلنا بنشتغل على قلب رجل واحد وتقدير للمرأة التي تحظى بتقدير غير مسبوق في هذه الفترة».