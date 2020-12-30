الصحة: الإسماعيلية تكسر حاجز المليون مواطن في «التأمين الشامل»

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، تخطي عدد المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية اليوم مليون مواطن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنّ الإقبال الكبير من المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، يأتي في إطار ثقة المواطن في قيادته السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يقدم كل أوجه الدعم ويذلل العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية متميزة ومتكاملة ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأشار السبكي إلى أنّ الإسماعيلية أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، التي تصل إلى هذا الرقم القياسي، والذي سيتم بدء التشغيل التجريبي للمنظومة به قريبًا، كما أشاد بدرجة الوعي العالية للمواطنين في الإسماعيلية، وذهابهم للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأشاد بمجهودات فريق عمل وإدارة المشروع بالمحافظة، الذي ساعد في الوصول إلى تسجيل رقم المليون مواطن ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وتابع أنّ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، ويسهم في تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض.

وناشد باقي المواطنين من أبناء الإسماعيلية، الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية لهم، لاستكمال عمليات التسجيل وفتح الملفات الفردية والعائيلة للأسرة، والوصول إلى نسبة 100% من إجمالي سكان المحافظة، وانتفاع الجميع بالخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المنظومة الجديدة فور بدء التشغيل التجريبي لها بالإسماعيلية قريبًا.

ويضم (مجمع الإسماعيلية الطبي) 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، إضافة إلى 32 حضانة، و 13 غرفة عمليات.

كما يضم المجمع (مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، وبه 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، و12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ويتم التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له، لربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويسجل المواطن البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال الملف.