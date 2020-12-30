تعرف على خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة من وزارة الصحة

على مدار العام الجاري، تسببت جائحة كورونا في بقاء الكثيرين في المنازل لوقاية من العدوى، مما دفع وزارة الصحة إلى إتاحة خدمة استخراج قرار على نفقة الدولة إلكترونيًا، إلا أن الكثيرين لا يستطيعون اتباع الخطوات اللازمة، لذا يرغبون في الذهاب إلى المجالس الطبية لاستخراج القرار.

ووفقًا لبنود الدستور المصري الذي يكفل للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، خاصة مع ارتفاع أسعار الدواء في الفترة الأخيرة، خاصة مرضى السكري، ولأصحاب أمراض مزمنة، ومن يرغبون في إجراء جراحة وغيرها.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيف يمكن استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، من خلال وزارة الصحة المصرية.

خطوات الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة

- يتوجه المريض إلى أحد مستشفيات تقديم الخدمة الحكومية، ويخضع للفحص والكشف الطبي.

- يقوم مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتحرير استمارة لجنة ثلاثية ويتم اعتمادها وختمها بخاتم المستشفى وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي بالملف، وأي تحاليل وفحوصات تدل على الإصابة بالمرض.

- يجب على المريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أن يقدم الأوراق بمقر الإدارة بالحي السادس بمدينة نصر لتوقيع الإقرار واستلام القرار.

- يمكن للمريض التقدم عن طريق مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى التي تقوم بعمل اللازم عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة دون تكبد المريض معاناة ومشقة السفر.

- إذا قام المريض بالتأكد من تسجيل رقم هاتفه المحمول فسوف يتم إرسال رسالة قصيرة عند إصدار قرار العلاج.

وفي نفس السياق تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.