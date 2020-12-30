روسيا تعلن عن أول دواء لفيروس كورونا بفاعلية 99%

كشفت الوكالة الطبية الفيدرالية الروسية، عن تطوير دوائين لعلاج المصابين بمرض «كوفيد 19»، الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

وعقد رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، اجتماعا اليوم، مع رئيس الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، التي وصفت الدوائين بأنهما لا مثيل لهما في العالم، مشيرة إلى أن الأول يمثل ترياق لفيروس كورونا، موضحة أنه يؤثر بشكل مباشر على الجراثيم المسببة للفيروس.

وأكدت «سكفورتسوفا» أن الدواء قد نجح في اجتياز الاختبارات قبل السريرية، التي أظهرت سلامته وعدم تأثيره على صحة البشر، موضحة أن فعاليته تصل إلى 99%.

وأشارت رئيس الوكالة، إلى أن الوكالة الطبية الفيدرالية أعدت الوثائق المطلوبة من أجل الترخيص لبدء الاختبارات السريرية للدواء، وتأمل أن يحدث ذلك بحلول نهاية العام الجاري، متابعة: «إذا أثبتت اللقاحات السريرية فعالية هذا العقار، فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال له أثر مباشر ضد الفيروس في العالم».

وفيما يتعلق بالدواء الثاني، أشارت فيرونيكا سكفورتسوفا، إلى أنه يستهدف تجنب الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة بجسم المصاب، في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط، منوهة إلى أن هذا الدواء قد اجتاز الاختبارات السريرية، وحاليا تستكمل آخر مرحلة من مراحل تسجيله.

وبحسب وكالة «تاس» الروسية، كانت سكفورتسوفا قد ذكرت خلال حديث مع القناة الأولى بالتليفزيون الروسي، أن الوكالة تعمل على 7 أدوية، ولقاحات تتفاعل مع الفيروس.

يذكر أن مدير مركز جاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة، ألكسندر جينتسبورج، قد أكد أن منح المريض لقاح شركة أسترازينيكا السويسرية، ولقاح سبوتنيك 5 الروسي، يضمن مناعة ضد فيروس كورونا لمدة عامين.

وبحسب حديث صحفي أجراه جينتسبورج، مع قناة «روسيا 24»، فإنه من المفترض أن تتشكل خلايا الذاكرة بطريقة أفضل بكثير عند استخدام لقاح المصمم من مكونين مختلفين، مشيرا إلى أنه ستجرى اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح في بعض دول آسيا وأفريقيا بعد أعياد رأس السنة.