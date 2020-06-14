أذاع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أول فيديو لتصنيع دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا في مصنع إيفا فارما بمصر.

وأعلنت شركة جلياد ساينسز العالمية، توصلها لاتفاق تاريخي مع شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الدواء، مقرها الرئيسي في مصر وتعمل في أكثر من 41 دولة حول العالم، لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، وحق توزيعه في 127 دولة حول العالم.

و"ريمديسيفير" دواء جديد ابتكرته شركة "جلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات أمريكا وبريطانيا، واليابان، وينصح باستخدامه في أوروبا تحت الإشراف الطبي.

وبموجب اتفاق "جلياد" و"إيفا"، سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية، لتعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن.