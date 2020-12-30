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محمود مسلم

السيسي يهنىء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

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الوطن
12:25 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021.

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته، «الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدا من التنمية والتقدم والإزدهار».

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