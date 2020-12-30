خطة «الداخلية» لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد: 3 دوائر في 800 متر

أعلنت وزارة الداخلية، حالة الاستنفار القصوى فى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، التى تتزامن مع سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية، تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

انتشار أمني بالمحاور والميادين

وفقا لمصادر أمنية، فإن وزارة الداخلية، سوف تكثف من تواجدها الأمنى في جميع المحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم، لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء التى تشهد احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتركز الخطة، على محورين أساسيين، الأول: تطبيق الإجراءات الاحترازية، والثانى: تأمين الاحتفالات عن طريق تكثيف التواجد الأمنى، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية فى محيط الكنائس وأماكن الاحتفالات.

شرطة نسائية لمواجهة التحرش

أشارت المصادر، إلى أنه سيتم الدفع بقوات من الشرطة النسائية، لمنع التحرش وضبط المتهمين فى الشوارع، من خلال فرق نسائية فى كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خاصة فى أماكن الاحتفالات، وتحديدا الساعة 12 صباحا، مع أول دقات ساعة العام الميلادى الجديد.

تأمين الكنائس بـ3 دوائر

تشمل الخطة، تأمين جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس، ونشر 3 أطواق أو دوائر أمنية فى محيط الكنائس، تدعم الدائرة الأولى الطرق القريبة من الكنائس أجهزة كشف مفرقعات وخدمات نظامية وبحثية، وتعتمد الدائرة الثانية، على وجود كلاب حراسة، وخدمات نظامية، وحواجز لتفتيش العابرين، بينما تمتد الدائرة الثالثة فى نطاق 800 متر حول المنشأة، بخدمات بحثية من عناصر البحث الجنائى والأمن الوطنى، لضبط ورصد أى شىء قد يمثل خطرا أو تهديدا.

ومن المقرر، أن تتواجد القيادات الأمنية فى جميع المحافظات، على رأس القوات على مدار الساعة، مع إنشاء غرف عمليات، لتلقى أى بلاغات، على أن تكون على اتصال مباشر بغرفة عمليات رئيسية بوزارة الداخلية.