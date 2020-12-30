«الداخلية» تستعد لتطبيق غرامة الكمامة: حملات على المواقف وأكمنة بالطرق

تبدأ وزارة الداخلية، يوم الأحد المقبل، تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزارء، بفرض ارتداء الكمامة على جميع المواطنين، وتوقيع عقوبات فورية على الممتنعين تصل إلى 150 جنيها، ثم الإحالة إلى النيابة العامة، ضمن سلسلسة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

دوريات لمراقبة ارتداء الكمامة

قال مصدر أمنى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق القرار الخاص بارتداء الكمامة فى نطاق مسئوليتها، حيث ستقوم بتسيير دوريات على كل المحاور والطرق، ونشر أكمنة للتأكد من ارتداء المواطنين فى وسائل المواصلات العامة للكمامة الطبية، بخلاف السائقين من متعهدى النقل الجماعى، بمختلف فئاتهم.

إيصالات لمخالفات عدم ارتداء الكمامة

أوضح المصدر، أنه تم توزيع دفاتر بإيصالات مخالفة عدم ارتداء الكمامات، على القوات المعنية، لتحرير مخالفات فورية للسائقين والركاب على حد سواء، مشيرا إلى أن دفع الغرامة إجبارى، ولا تهاون فيه أو تراجع عنه مهما كانت المبررات.

عدم دفع غرامة الكمامة = التحويل إلى النيابة

كشف أنه سيتم توجيه حملات متواصلة على مواقف السيارات ومترو الأنفاق ومواقف أتوبيسات النقل الجماعى ومواقف السيرفيس، لتوقيع الغرامات على مخالفي قرار ارتداء الكمامة، دون أى استثناءات، محذرا المواطنين من التقاعس عن ارتداء الواقي الطبي، أو مخالفة تلك القرارات، مؤكدا أنه «سيتم تحويل الممتنع عن دفع الغرامة إلى النيابة العامة، بعد تحرير محضر له».

أشار المصدر الأمني، إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة منذ شهر مايو الماضى، بتطبيق تلك الغرامات، وتم تحرير مخالفات لأكثر من مليون سائق على مستوى الجمهورية، لم يلتزموا بارتداء الكمامات، محذرا: «الأكمنة على كل الطرق ستراقب جيدا، والركاب والسائقين فى وسائل النقل الجماعى معرضون للغرامة، حال مخالفة قرار ارتداء الكمامة الطبية».