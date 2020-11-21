المترو: مخالفة تعليمات ارتداء الكمامة بالمحطات غرامتها 4 آلاف جنيه

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك العديد من الركاب داخل محطات المترو لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم عمل محاضر فورية لهم وتغريمهم 4 آلاف جنيه، لمخالفتهم تعليمات رئيس دولة مجلس الوزراء.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن هناك فئة من الركاب لا يلتزمون بتعليمات الدولة، ولا يرتدون الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، محذراً جميع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات أنه سيتم توقيع غرامة فورية عليهم، لافتاً إلى أن الجميع داخل الشركة يعمل من أجل التصدى لمحاولة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن هناك مرور داخل عربات القطارات لإنزال أي راكب من القطار لا يرتدي الكمامة الطبية، منوهاً إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بالشركة لإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات، والعمل على التصدي لموجة كورونا الثانية.

وأردف عبدالهادي،أنه تم الدفع بعشر قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني للمترو لمنع زحام الركاب داخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن حركة القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة ولا يوجد أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل.

وأكد عبدالهادي، أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على ضرورة عدم السماح لأي راكب باستقلال قطارات مترو الأنفاق بدون ارتداء الكمامات الطبية، مشيراً أن الهدف من إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من عدوى فيروس كورونا، منوهاً إلى أن الشركة لم ترصد أي شكاوي من قبل المواطنين فيما يخص بعمليات التعقيم والتطهير داخل المحطات.

وقال عبدالهادي، إن هناك عمليات تعقيم تتم على ماكينات استخراج التذاكر آليا بالمحطات، وذلك بسبب تلامس العديد من الركاب للماكينات، موضحاً أنه لا يوجد أي إصابات بين العاملين بمترو الأنفاق بكورونا.