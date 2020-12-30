وظائف جديدة بـ«الضرائب» لخريجي «التجارة والحاسبات»: 300 مأمور فحص

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

واشترطت الضرائب على المتقدمين لشغل الوظائف، أن يكونوا متمعين بالجنسية المصرية، لائقين طبيا، وأن يكونوا مقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان، على ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان.

واشترطت مصلحة الضرائب المصرية، على المتقدمين، أن يكونوا من خريجي كليات التجارة (شعبة المحاسبة)، بتقدير عام جيد جدا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة.

كما طلبت «الضرائب» خريجي بكالوريوس علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

يتم تقديم طلبات شغل الوظائف على البريد الإلكتروني (اضغط هنا)، متضمنةً ما يلي:

1 - استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية للمستوفين لشروط التقدم فقط، وتحميل صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه المتقدم على الموقع.

2 - تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم على الموقع، تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم على الموقع، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الاعلان.

3 - تحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور.

4 - تحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق للإعلان باسم وزارة المالية.

5 - تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.

6 - تحميل صورة من شهادة الخبرة/ التدريب على الموقع للمتقدمين لفئة خريجي كليات التجارة فقط.

وتأتي مسابقة «الضرائب» بعد أيام من غلق باب التقديم لـ1700 وظيفة مأمور ضرائب، كانت قد أعلنت عنها قبل أسابيع، وسط توقعات لمصادر مطلعة، بأن يتم إجراء اختبارات التقييم للمتقدمين لشغل الوظائف السابق الإعلان عنها، الشهر المقبل، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم على الموقع الإلكتروني، «على أن تفحص تلك المستندات ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوفي لشروط التقدم».