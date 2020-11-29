منها مصلحة الضرائب وبنك.. وظائف شاغرة في مصر وخارجها لجميع المؤهلات

أعلن عدد من الجهات الحكومية، عن إتاحة فرص عمل شاغرة بعدد من المحافظات، بمختلف التخصصات، على مستوى الجمهورية، برواتب تتخطى 7000 جنيه.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي الوظائف المتاحة، وفقا لما أعلنته الجهات المختصة وتفاصيل التقديم لكلا منها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وظائف بوابة الحكومة المصرية

طرحت بوابة الوظائف الحكومية مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات، من أبرزها:

جامعة الاسكندرية

أعلنت بوابة الحكومة المصرية عن إتاحة 3 وظائف إدارية عليا، وهي أمين كلية الهندسة، مدير عام العلاقات الثقافية، و مدير عام الدراسات العليا، على أن ينتهي التقديم بها في 20 ديسمبر 2020.

وظائف بنك الاستثمار القومي

يتيح بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من الوظائف الإدارية العليا، وهي وكيل أول البنك لقطاع الشئون المركزية، وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الإدارة المحلية، وكيل أول البنك للاستثمار والموارد، وكيل أول البنك للشئون المالية والحسابات الختامية، وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الجهاز الإداري، و وكيل أول البنك للأمانة العامة، على أن ينتهي التقديم في 30 نوفمبر 2020.

مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

تعلن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن حاجتها لشغل 4 وظائف إدارية عليا بها وهي، مدير عام التعليم العام، مدير عام إدارة تعليمية مستوى أول، مدير عام الخدمات، ومدير عام التعليم الفني، على أن ينتهي التقديم في 30 نوفمبر 2020.

ويمكن الإطلاع على المستندات المطلوبة وشروط التقديم للوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

وظائف بمصلحة الضرائب المصرية

تتيح مصلحة الضرائب المصرية 1700 وظيفة شاغرة "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر"، بجميع محافظات الجمهورية، وفقا عدد من الشروط والأوراق المطلوبة، على أن ينتهي التقديم في 22 ديسمبر القادم، للاطلاع على الشروط و طريقة التقديم من خلال الضغط هنا.

وظائف مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مبادرة "مصر تعمل"، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بخبرة وبدون خبرة، بناء على احتياجات سوق العمل، وفق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف وطريقة التقديم من خلال الضغط هنا.

وظائف للمصريين بالإمارات والسعودية

أعلن موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة 131 فرصة عمل، للراغبين في العمل بدول الخليج، وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بخبرة وبدون خبرة، وفق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة، للاطلاع على التفاصيل الكاملة والتقديم للوظائف من خلال الضغط هنا.