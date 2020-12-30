«ظل الحكايات» على «القومي للمسرح» لمدة يومين

تقدم فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح العرض المسرحي «ظل الحكايات» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في الدورة الثالثة عشر حيث يعرض فى المسابقة الرسمية، يومي الخميس و الجمعة المقبلين على مسرح الغد بالعجوزة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

«ظل الحكايات» هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية و يغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

« ظل الحكايات» من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.