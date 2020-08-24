"ظل الحكايات" يواصل نجاحه على مسرح الهناجر

قدم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، الجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

تضمن البرنامج مشاركة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.

وتضمن البرنامج مشاركة البيت بالعرض المسرحي "ظل الحكايات" الذي يناقش عالم الكوابيس والأحلام، التي يشعر بها الإنسان ويؤدي إلى دخوله عالم آخر، وهو من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، ويستمر العرض حتى غدا الثلاثاء 25 أغسطس الجاري.

"ظل الحكايات" من بطولة الفنانين "رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري"، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، عرائس وماسكات فتحي مرزوق، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.

ويحرص القطاع على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، ويبدأ برنامج السهرات في السابعة والنصف من مساء كل ليلة.