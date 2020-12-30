السياح الإسرائيليون في الإمارات يسرقون كل شيء.. ونتنياهو يتدخل

أفادت تقارير صحفية، أن السياح الإسرائيليين يسرقون من الفنادق كل ما خف حمله، بعد مرور شهرعلى بدء الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن رجل أعمال إسرائيلي، إنه جاء منذ سنوات إلى الإمارات للقيام ببعض الأعمال، وخلال الشهر الماضي وصل إلى الفندق الذي اعتاد الإقامة فيه، وشعر بالخوف الشديد عندما رأى إسرائيليون في صالة استقبال الفندق، يفتحون حقائبهم قبل السماح لهم بمغادرة الفندق؛ للبحث عن أشياء مسروقة من الغرف.

واستشهدت الصحيفة بمدير أحد الفنادق في دبي، الذي يطل على برج خليفة، أن فندقه يستضيف مئات السياح من جميع أنحاء العالم، وهناك عدد غير قليل من السياح وصفهم بمسببي المشاكل، موضحا: «وقريبا استوقفنا موقف السياح الإسرائيليون الذين أقاموا في الفندق، وأخذوا معهم كل ما يمكن حمله، الفوط، وأكياس الشاي والقهوة، وحتى المصابيح».

وأضافت الصحيفة، أنها طلبت من مدير الفندق أن يخبرهم ببعض المواقف المتعلقة بتلك السرقات التي قام بها هؤلاء السياح؛ وذكر أنه عند فحص امتعة خاصة بعائلة إسرائيلية لديها طفلان قبيل مغادرتهم للفندق، وجدت بعض الأشياء المفقودة في الغرفة التي كانو يقيمون بها.

وعندما طلب المسؤول في صالة الاستقبال بالفندق من العائلة، شرح كيفية فقدان تلك الأشياء، بدأوا في الصراخ، وبعد جدال وافقوا على فتح الحقائب، ليتبين أن هناك دلاء تستخدم لوضع الثلج، وشماعات، وفوط للوجه، وعندما أخبرهم الأول أنه سوف يبلغ الشرطة قرروا إعادتها والاعتذار.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد دعا إلى نشر مدونة سلوك للسائحين الإسرائيليين، الذين يزورون الإمارات.

وأوضح جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن مواطني بلاده بحاجة إلى معرفة كيفية التصرف في الإمارات المتحدة؛ لأن الإماراتيين حساسون للغاية، والإسرائيليون في بعض الأحيان لا يعرفون كيف يتصرفون.