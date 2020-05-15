إجراءات غير مسبوقة في فنادق دبي بعد كورونا

مع استئناف الرحلات الجوية وتخفيف قيود كورونا، نشرت سلطات إمارة دبي لائحة تضم ضوابط وقواعد يجب اتباعها في الفنادق والشواطئ في الإمارة، وفقا لما ذكره اتحاد شركات السياحة الروسية.

وتعول دبي من خلال هذه الإجراءات على عودة السياح، ما سيساهم في تعافي هذه القطاع المهم من اقتصاد الإمارة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبحسب التعليمات الجديدة سيتوجب على النزلاء ملء تصريح طبي عند وصولهم إلى الفندق، كما أن جميع الفنادق ستزود بأجهزة لقياس درجة الحرارة عن بعد.

وسيسمح لضيوف الفندق الذين لديهم حجز مؤكد فقط في التواجد في ردهة الفندق، وسيطلب من النزلاء ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة تباعد تبلغ مترين للحد من التواصل.

كذلك تشجع سلطات دبي ضيوف الفنادق بتنفيذ إجراءات التسجيل والمغادرة عبر الإنترنت لتجب التواصل مع موظفي الاستقبال.

وبعد رحيل الضيف ستبقى غرفته فارغة لمدة يوم واحد على الأقل، وسترفع الفترة الزمنية إلى 72 ساعة في حالة الاشتباه بأن الضيف كان مصابا بفيروس كورونا، أو إذا يعمل في المجال الطبي.

وسيسمح للمطاعم في الفنادق بالعمل بشرط أن لا يزيد الاستيعاب في المطعم عن 30% من القدرة الكلية، مع الإلتزام بمسافة مترين كحد أدنى بين الطاولات.

كما أن السلطات شجعت الفنادق على تعزيز خدمة توصيل وجبات الطعام إلى الغرف.

وستبقى البارات والمنتزهات المائية والمسابح والساونات ومراكز السبا والنوادي وغرف العبادة في الفنادق مغلقة، لكن سيسمح للمتاجر بالعمل بشرط الامتثال لمتطلبات النظافة والصحة.

كذلك ستبقى الشواطئ العامة في دبي مغلقة، لكن الشواطئ التابعة للفنادق ستعمل وستكون متاحة فقط لنزلاء الفنادق، وسيتوجب على النزلاء ارتداء قناع طبي عند تواجدهم في الشاطئ.

كما أن الفنادق لن تقوم بتقديم مناشف الشاطئ للضيوف، إذ سيتوجب عليهم إحضار مناشفهم الخاصة، وستبقى الحمامات وغرف تغيير الملابس والمراحيض العامة مغلقة.

ويحظر في الشاطئ التجمع في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص، كما يجب الالتزام بمسافة لا تقل عن أربعة أمتار في المياه والشاطئ بين السياح.

وستعمل المطاعم الموجودة على الشواطئ، وينصح للضيوف باستخدام أدوات تسديد الحساب اللاتلامسية، كما سيسمح بأنشطة القوارب والدراجات والتزلج على الماء والغوص، بشرط ألا تضم ​​المجموعة أكثر من خمسة أشخاص.

كذلك حظرت السلطات تنظيم حفلات في الفنادق، سواء كانت في الهواء الطلق أو الأماكن المغلقة.