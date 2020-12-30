انفجاران في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية (فيديو)

أدى وقوع انفجارين في مطار عدن، منذ قليل، إلى سقوط قتلى وجرحى لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، الأربعاء، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأكّدت مصادر يمنية أنَّ الانفجارين وقعا في آن واحد، أحدهما استهدف مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن، وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة اليمنية، كما أصيب مصور بجروح.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، إنَّ الانفجارين أسفرا عن وقوع قتلى وجرحى.

وفي الثامن عشر من ديسمبر الجاري، صدَر قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

وذكرت المصادر، أنَّ صواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن أيضًا، بالتزامن مع الانفجارين.

انفجار يستهدف مطار عدن هذه الاثناء.



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عصابات الإخوان ومرتزقة علي محسن الأحمر.



"لا تنسوا من قال الوقت كالسيف" pic.twitter.com/9sQPkfWUVX — علي بافقير ™ (@A_bafgeeer) December 30, 2020

وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

من جهته، أكّد المتحدث باسم الحكومة اليمنية، في وقت سابق، أنَّ الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنَّ قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على «دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض».

وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

وتتحدث تقارير إعلامية محلية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، مضيفة أن الوزراء في الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.

ووثقت لقطات البث المباشر لحظة وقوع الانفجار وحالة من الفوضى سادت الناس الذين كان يتجمعون أمام طائرة الحكومة.

وقال حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك: «ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية».

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: «الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات».