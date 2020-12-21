قرقاش: تشكيل الحكومة اليمنية التطور الأهم بالأزمة اليمنية 2020

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تشكيل الحكومة اليمنية بناءً على اتفاق الرياض، هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020، مضيفاً في تدوينة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية، والقوى المعارضة كافة للانقلاب الحوثي.

المبادرة الآن في يد اليمنيين

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق، والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية في وقت سابق هذا الشهر، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات، تسير حسب الخطط العسكرية، وأن عملية الفصل في أبين، وخروجها من عدن مستمرة، وتسير بإشراف من قوات التحالف، مؤكداً آنذاك التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

فيما صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه استكملت الترتيبات كافة اللازمة، لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعدما تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وتم أيضاً التوافق على إعلان الحكومة المشكّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

معين عبدالملك رئيساً للحكومة

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، وتكليف معين عبدالملك رئيساً للحكومة، فيما رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة دولة الدكتور معين عبدالملك، وذلك بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية في الاتفاق، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية لتوحيد صف اليمنيين ودعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وحرص الأطراف اليمنية على تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.