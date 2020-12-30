وقوع انفجارين بمطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة 

كشف مراسل قناة «سكاي نيوز عربية» في عدن، تفاصيل الانفجارين اللذين استهدفا الطائرة التي كانت تقل الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم، على أرض مطار عدن، بعد قليل من وصولها.

وأكد مراسل القناة، ياسين الرضوان، أن انفجارين وقعا في مطار عدن، أحدهما استهدف المدرج، والآخر صالة المطار.

ونجم عن الانفجارين سقوط قتلى وجرحى، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، في حين انتشرت طواقم عسكرية أيضا.

ولم يستطع «الرضوان» تحديد حجم ضحايا الانفجارين الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا يعرف كيفية تنفيذهما سواء عبر مفخخات أو طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية.

وخلّف الانفجاران حفرة كبيرة بمدرج المطار، في حين تعرضت صالة الاستقبال لأضرار أيضا.

وذكر شهود ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبدالملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما نقلت «رويترز».

وكان قرار جمهوري صدر في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة، وتسمية أعضائها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الإطلاع على «دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض».

وأكد حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، أن «ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية».

وأضاف معين عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح، والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات».