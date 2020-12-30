والد فتاة المعادي لـ«الوطن»: «الحكم قلب عليا المواجع وهنزورها الجمعة»

قال محمد علي، والد مريم علي، المعروفة إعلاميًا باسم فتاة المعادي، إن الحكم بإعدام المتهمين بقتل ابنته أخمد جزءًا من النيران المشتعلة في قلبه وقلب كل أسرته موجهًا الشكر لرجال الشرطة والقضاة بسبب الحكم الناجز والعادل.

وتابع «علي» في تصريح لـ«الوطن» أن الحكم بإعدام المتهمين وتنفيذه لن يعوض ابنته ولن يعوض فقدانها قائلًا «مش عارف أقول إيه في الوقت ده، ولا أتكلم في إيه، مفيش أي حاجة تعوض فقدان بنتي».

سنزور قبرها يوم الجمعة المقبل

واستكمل والد فتاة المعادي: «النهاردة الحكم زي الفأس اللي بتقلب في الأرض، وإن شاء الله يوم الجمعة رايحين نزور مريم ونعرفها الخبر».

وتوجه والد الفتاة بالشكر للتضامن الواسع الذي حظت به أسرته خلال الفترة الماضية معربًا عن سعادته بكل من تواصل معه أو زاره في منزله أو أرسل له رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشكر الشرطة والقضاة على القصاص

كما أشاد «علي» بضبط الشرطة للمتهمين خلال 48 ساعة وانتهاء التحقيقات خلال 8 أيام فقط؛ هذا فضلًا عن الحكم الناجز في القضية الذي قضى بإعدام المتهمين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام متهمين اثنين بقتل مريم علي، المعروف إعلاميًا باسم فتاة المعادي، وبراءة المتهم الثالث من القضية.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشار مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، والمستشار أشرف عبدالوهاب كمال الدين عشماوي، والمستشار أيمن عبدالرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل المقترن بالسرقة بالإكراه، لتعود محكمة جنايات القاهرة أواخر نوفمبر الماضي بإصدار حكمها بحق المتهم الأول والثاني بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، استنادا للتهم الموجهة لهما، والتي تضمنت القتل العمد والسرقة وتعاطي المواد المخدرة.