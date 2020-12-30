الحكم على المتهمين بقتل فتاة المعادي بعد قليل

تصدر محكمة جنايات المعادي، اليوم، حكمها بحق المتهمين بقتل فتاة المعادي، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، في 13 أكتوبر الماضي، حيث كانت مريم محمد الشهيرة بـ«فتاة المعادي»، تشق طريقها في شارع 90 بالمعادي نحو منزل أسرتها، لكن المتهمان تربصا بها وقتلوها أثناء خطف حقيبة يدها من أجل الظفر بمتعلقاتها الشخصية.

الكاميرات وثقت الجريمة

وأفادت التحقيقات بأنّ كاميرات المراقبة في محيط الحادث كانت سببًا في انتشاره بين رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حتى أحيل المتهمين للجنايات أمام المحكمة التي حسمت الواقعة، وأحالت أوراق المتهمين الأول والثاني إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمين المحبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها، حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها.

التحقيقات: المتهمون تعمدوا قتل المجني عليها وسرقتها

وبيّنت التحقيقات أنّ المتهمين كانا قاصدين من ذلك إزهاق روحها للفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، وأنّهما في ذات الزمان والمكان سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبأين «ناري وأبيض»، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام السرقة.

وأوضحت التحقيقات أنّ المتهم الثالث اشترك مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه، لاستخدامها في الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة، وأقامت النيابة العامة الأدلة ضد المتهمين من حصيلة شهادة 7 شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه.