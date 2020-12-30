رغدة: «روحت دفنت أمي في سوريا وقت مسرحية بودي جارد ورجعت كملت العرض»

روت الفنانة رغدة، ذكرياتها مع مسرحية «بودي جارد»، للفنان عادل إمام، وذلك بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حصوله على حقوق عرضها، لتُعرض عبر منصة «شاهد» الرقمية لأول مرة.

وقالت رغدة، خلال حديثها لـ«الوطن» إنها قدمت العرض المسرحي لمدة عام واحد، بينما اعتذرت عن استكماله بسبب ظروف شخصية، حالت من استمراريتها في «بودي جارد».

واستعرضت رغدة، أبرز المواقف الصعبة التي تعرضت لها وقت المسرحية، متابعة: «أمي ماتت وأنا على المسرح، سافرت فورًا إلى سوريا، وشاركت في الدفن وأخدت واجب العزاء، وعدت في نفس اليوم للقاهرة، بسبب ارتباطي بالمسرحية».

وتابعت: «في يوم الوفاة، ماكنش فيه طيارة راجعة من سوريا للقاهرة مباشرة، فاضطريت أخد ترانزيت في قبرص ومنها للقاهرة إلى المسرح مباشرة»، موضحة أن ذلك اليوم كان من أصعب المواقف التي تعرضت لها».

ميرة إلى أبرز الخبرات التي اكتسبتها من الفنان عادل إمام، لعلّ أبرزها، هو اجتناب الممثل لحياته الشخصية خلال وقوفه على خشبة المسرح، مبررًا ذلك بأن: «فيه جمهور جاي من برة مصر ومن الأقاليم عشان يشوف العرض وينبسط، عشان كده هو مالوش ذنب بأي ظرف شخصي للفنان حتى لو كان حالة وفاة».

وأضافت أن فريق عمل المسرحية، كان قد أصيب بحالة انهيار شديدة، بعد رحيل الفنان مصطفى متولي، أحد أبطال العرض، بعد عام واحد من انطلاق «بودي جارد»، إلا أن الفريق حاول امتلاك نفسه وأعصابه حتى انتهاء العرض، فقد كان رحيله بمثابة صدمة كبيرة للفريق.

مسرحية «بودي جارد» عُرضت على خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، في الفترة من بين عامي 1999 و2010، وهي من بطولة الفنان عادل إمام، وشيرين سيف النصر، ومصطفى شعبان، ورغدة، ومحمد أبو داوود، وعزت أبو عوف، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.