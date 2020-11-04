رغم تكريمها.. رغدة لـ"الوطن": سفري سيمنعني من حضور مهرجان الإسكندرية

قالت الفنانة السورية رغدة، إنها اعتذرت عن حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي رغم إدراج اسمها من مكرمي الدورة الـ 36، المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وأضافت رغدة في تصريح لـ "الوطن"، أن وجودها خارج القاهرة سيمنعها من حضور فعاليات المهرجان.

وتشهد الدورة الـ 36 التي تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي تكريم الأخير، إضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبدالله والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

وكشفت إدارة المهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة عن البوستر الرسمي للدورة الـ36، اليوم الأربعاء، حيث تضمن صورة للبحر الذي تسير فيه مركب شراعي مع سطوع شمس يوم جديد، بينما يظهر في الخلفية شريط سينمائي كانعكاس علي ارتباط صناعة السينما بهذه المدينة العريقة.

وصممت البوستر الفنانة دعاء الدسوقي التي وضعت اسم الفنان عزت العلايلي

وتشهد الدورة الـ36 الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني الذي ولد في 20 يناير عام 1920، ومن المقرر إصدار كتاب عنه بقلم الكاتبة آمال عثمان خلال فعاليات هذه الدورة.

واختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "قابل للكسر" للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط، وذلك بعد تعذر عرضه في الدورة المنقضية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي أقيمت في مارس الماضي بسبب تبعات فيروس كورونا حينها وظهورت حالات حاملة للفيروس في المحافظة.

"قابل للكسر" بطولة حنان مطاوع، وخالد خطاب، ورانيا شاهين، وفاطمة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم حنان يوسف، ومحمد رضوان، وأحمد فتحي، ومحمد عبدالفتاح وغيرهم، فضلاً عن عدد من الوجوه الشابة، ومنهم أحمد شكري، وكريم العطار، وناجي شحاتة، وتوني روبرت، وإيمان ثابت، ومحمد أمجد، وهند أكرم، وأحمد كامل، وتوني أمين، ومحمد محسن، وشريف اليمني، وباكينام عزالدين وآخرين، من تأليف وإخراج أحمد رشوان.