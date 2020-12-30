النيابة العامة: إيطاليا رفضت إرسال الحاسب الآلي الخاص بريجيني لفحصه

كشفت النيابة العامة، الإجراءات التي اتخذتها في إطار التعاون القضائي الدولي، لإحاطة نيابة الجمهورية بروما، بمجريات التحقيقات منذ بدايتها، في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي اليوم، أنها عقدت 15 لقاءً ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وأرسلت 5 طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية، تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها، كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها.

وأشار البيان، إلى أن نيابة الجمهورية بروما، عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، متابعا: «هو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن النيابة العامة المصرية، صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة».

وأرسلت النيابة العامة المصرية، طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا»، تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه، وأسباب سفره لمصر، وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا» ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، لكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.