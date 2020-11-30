التحقيقات: تشكيل عصابي سرق ريجيني مستخدما مستندات مزورة تنسبه للأمن

أصدرت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما، اليوم، بيانا، في واقعة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، وذلك في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر، بين «النيابة العامة المصرية»، و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية، وحتى الآن.

وأعلنت «النيابة العامة المصرية»، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي، واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب، منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه.

وأكدت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم، على غير الحقيقة، إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة» في تلك الواقعة على هذا النحو.

وأعلنت «نيابة الجمهورية بروما» نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

ومن جانبها، تحفظت «النيابة العامة المصرية»، على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما».

وأكدت «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية».

وأبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.