مصرع سائق وإصابة 3 في انقلاب سيارة بسبب بقعة زيت بالسويس

لقى سائق مصرعه، وأصيب 3 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "الأدبية – السويس"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام، بينما تم التحفظ على جثة المتوفي في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن السويس إخطاراً من إدارة تأمين الطرق، اليوم الأربعاء، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، قرب ميناء الأدبية، يقودها "غريب حيدر"، سائق، لقي مصرعه نتيجة الحادث، الذي أسفر عن إصابة 3 آخرين، تم نقلهم للمستشفى العام.

وتبين من المعاينة وسؤال المصابين، أن سبب الحادث يرجع إلى وجود بقعة زيت على الطريق، وأثناء مرور السيارة عليها، انحرفت بشكل مفاجئ، وفقد السائق سيطرته على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلابها.

وأفاد المصابون بأنهم استوقفوا سائق السيارة، وطلبوا منه توصيلهم في اتجاه سيره للسويس، وفوجئوا بانحراف السيارة وانقلابها، بعد قليل من ركوبهم مع السائق.