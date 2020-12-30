خبيرة أبراج: «الجوزاء» الأكثر حظا في العام الجديد

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن برج الجوزاء هو الأكثر حظا في عام 2021 وسيكتشفون مهارات جديدة قادرين على تنفيذيهم وسيعيدون ترتيب أوراقهم خاصة أنهم شخصيات تحب التطور كما سيتواجد لهم فرص سفر سواء داخلي أو خارجي، أما غير المرتطبين من هذا البرج فقد يرتبطوا من خلال هذا السفر، فيما ستكون الشخصيات المتزوجة منهم في حالة تصالح منذ 8 يناير المقبل بعد فترة مشاكل وسيكون هناك صلح وتفاهم، موكد أن الفترة من منتصف مايو إلى نهاية يوليو ستكون دقيقة في مجال عملهم.

وأضافت خبيرة الأبراج، خلال استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن برج السرطان سيشهد أًحابه سعادة في البيع والشراء والمال فهم أشخاص قادرين على الاستثمار بشكل جيد، والمتزوجين من هذا البرج سيكونون قادرني على التصالح مع شركاءهم لكن مع بداية شهر فبراير، بينما سيكون الأشخاص المنتمين لبرج السرطان غير المرتبطين قادرين على الارتباط والدخول في علاقات سعيدة بداية من 7 يناير المقبل.

وأوضحت فؤاد أن برج الأسد عليه أن يواجه الأمور بشجاعة، أما أصحاب برج العذراء فهذا عام العمل بالنسبة لهم ولديهم إصرار على تقديم عمل في أفضل حالة ويحاولون أن يركزوا بشكل كبير هذا العام، أما على المستوى العاطفي ففي بداية من أول 8 يناير حتى 17 فبراير سيكون وقت جيد للتصالح مع شركاءهم في العلاقات، وأوضحت أن برج العذراء برج يتميز بالتأني ولا يحبون الارتباط، أما برج الميزان فالعام الجديد سيكون عام الحب والنجاح على المستوى المهني، كما ذكرت أن برج العقرب سنته ستشمل مواجهات كثيرة ومطلوب من أصحاب برج العقرب أن يكون لديهم ثقة عالية، فيما سيكون أصحاب برج القوس أصحاب حظ كبير في عام 2021.