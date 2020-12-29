توقعات الأبراج 2021.. تعرف على الأكثر والأقل حظا في العام الجديد

بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الجديد 2021، الذي ينتظره الكثير بأمنيات وأهداف وأحلام مؤجلة من العام الحالي، والذي كان عامًا استثنائيًا على الجميع بسبب ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، الأمر الذي جعل المهتمين بعلم الفلك يبحثون عن توقعات الأبراج 2021 وما يحمله لهم علم الفلك من مفاجآت للعام الجديد.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض «الوطن» الأبراج الأكثر والأقل حظًا خلال عام 2021 وفقًا لتوقعات عبير فؤاد؛ خبيرة الأبراج والفلك.

الأبراج الأكثر حظًا في 2021

تقول خبيرة الأبراج في حديثها لـ«الوطن»، إنّ أبراج الميزان والجوزاء والحمل والقوس والعشرية الثانية والثالثة من برج الدلو «وهم المولودين في شهر فبراير» من المتوقع أن يكونوا من أكثر الأبراج حظًا وفقًا لتوقعات الأبراج 2021.

الأبراج الأقل حظًا في 2021

أما الأبراج الأقل حظًا وفقًا لتوقعات الأبراج 2021، تقول عبير فؤاد إنهم أبراج الأسد والعقرب والثور.

وأضافت «فؤاد» أنّه من المتوقع أن يشهد مواليد برج الثور خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 مارس 2021 إصرارًا لتحقيق أهدافهم، فضلًا عن انفراجة أخرى قد تحدث خلال الفترة من 14 مايو وحتى 20 يونيو، إذ من السهل أن يحصلوا على دعم ومساندة من زملاء العمل أو رؤوساء العمل.

أما مواليد برج العقرب فقد يشهدون انفراجة خلال العام في الفترة من 14 مايو وحتى 20 يونيو على جميع الأصعدة.

الأبراج المعتدلة في 2021

أما عن الأبراج المعتدلة، أوضحت «فؤاد» أنّهم أبراج الحوت والسرطان والعذراء والجدي.

وقدّمت عبير فؤاد تحذيرات لبعض الأبراج مثل أصحاب برج الأسد والذي طالبته أن يكون منتبهًا طول عام 2021، فيما يخص الأمور التي تتعلق بتوقيع الأوراق والعقود وأن يكون ملتزمًا في النواحي القانونية ومرنًا ومتسامحًا في الحياة الزوجية لتجنب أي خلافات، ولا يصعد المشاكل في العمل وأداء المهام بدقة.

وعلى الصعيد المالي، عليهم تجنب المغامرة في القرارات الشرائية والتأني جيدًا في عمليات البيع والشراء ودراسة ذلك جيدًا لتجنب الوقوع في الخسارة.