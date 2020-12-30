أب يعذب ابنه ويمنعه من الأكل: طلب فلوس يروح للدكتور

حياة مضطربة وخلافات مستمرة بسبب ضيق ذات اليد تارة وبسبب سلوك الزوجة تارة أخرى.. حياة غير مستقرة بالمرة انتهت بالطلاق بين الموظف بإحدى شركات قليوب وزوجته، بعد زواج دام 15 عاما، وأثمر طفلين أكبرهما 13 عاما، وبعدها انتقل الطفلان للعيش مع جدتهما لأمهما، وتزوجت الأم من رجل آخر.

الخلافات أسفرت عن اضطراب سلوكي لدى الطفلين وأضعفت شخصيتهما.. وبدأت جدتهما تبحث عن طبيب نفسي ليتابع حالتهما ويتمكن من تعديل سلوكهما وإدخالهما في جو إيجابي بدلا من جحيم الذكريات السيئة التى تلاحقهما وأثرت على سلوكهما.

عايز أكشف

توجه الطفل «بكر» صاحب الـ13 عاما لوالده يطلب منه أموالا للكشف عند الطبيب، فما كان من الأب إلا أن حبسه وعذبه في منزله وحرمه من الطعام لمدة يوم كامل، عقابا على طلبه، حيث أثبتت التحريات والتحقيقات أن الأب قيّد نجله المجني عليه، واعتدى عليه بكابل كهربائي، صاما أذنه عن استغاثته، حتى تركه في اليوم التالي وتوجه الطفل إلى منزل جدته وروى لها ما حدث.

بلاغ للشرطة

اصطحبت الجدة حفيدها المجني عليه، وتوجهت إلى مركز شرطة قليوب، وحررت محضرا ضد والد الطفل، تتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه، بعدما توجه له يطلب أموالا للكشف لدى طبيب نفسي، وأن الأب أوسعه ضربا بكابل كهربائي، وبدت آثار التعذيب على جسده النحيل.

تحريات المباحث

باشرت الشرطة تحرياتها حول البلاغ، حيث ثبتت صحة أقوال الجدة، وكشفت التحريات عن مفاجآت وسلوك غير قويم انتهجه الأب في التعامل مع أفراد أسرته، حيث أثبتت التحريات اعتياده التعدي على زوجته بالضرب ما تسبب في خلافات بينهما استمرت على مدار آخر 5 سنوات وانتهت بالطلاق، فضلا عن مداومته التعدي على طفليه بكر وعثمان، ما دفع الجدة للبحث عن طبيب نفسي لعلاجهما، كما أيدت التحريات أقوال الجدة في واقعة التعدي على حفيدها من قبل والده.

النيابة تحقق

تلقت النيابة العامة محضر الشرطة الخاص بالواقعة، وفتحت تحقيقا عاجلا، واستمعت لأقوال الطفل المجني عليه، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وأمرت بإحالة بكر للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان ما به من إصابات، وأمرت بالقبض على الأب المتهم.

محاكمة جنائية

في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة، أمرت النيابة بإحالة الأب المتهم للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح قليوب، ونسبت له اتهامات الضرب وحيازة أدوات للاعتداء على نجله، وتعريض حياته للخطر، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 يناير المقبل.