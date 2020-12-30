الأم والجدة تخلصتا من "رضيعة شبين" في القمامة خوفاً من الفضيحة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على طفلة رضيعة وسط أكوام القمامة بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تبين أن والدة الطفلة وجدتها تخلصتا منها بإلقائها وسط القمامة، خوفاً من الفضيحة.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على طفلة حديثة الولادة، وسط أحد أكوام القمامة بدائرة المركز، وتم نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، ودلت تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس المباحث، أن والدة الطفلة، مطلقة تبلغ من العمر 31 سنة، حملت بها سفاحاً نتيجة علاقة غير شرعية، وقامت بالتخلص من الطفلة بعد ولادتها، خوفاً من الفضيحة .

وتمكن الرائد حسام الحسيني، رئيس المباحث، من ضبط الأم والجدة، اللتين اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقالت الأم إنها حاولت التخلص من الفضيحة، بعد أن أقامت علاقة غير شرعية، عقب طلاقها، وحملها سفاحاً، وأضافت أنها ووالدتها فكرتا في التخلص من الطفله بإلقائها في القمامة، إلا أن رجال المباحث توصلوا لهما عن طريق إحدى كاميرات المراقبة.

وفي الغضون، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على صفحات مدينة شبين القناطر، صوراً لطفل رضيع تم العثور عليه وسط القمامة، وأضافوا أنه تم إيداع الطفل قسم الحضانات بمستشفى شبين القناطر العام، وطلب البعض نشر صور الطفل للمساعدة في الوصول إلى أهليته.