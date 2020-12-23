العثور على رضيع وسط أكوام القمامة بجوار مدرسة بالخصوص

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة وسط أكوام القمامة، أمام إحدى المدارس، بشارع البقوشي، المتفرع من شارع شريف النقراشي، بمنطقة الخصوص.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بورود بلاغ يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة في أكوام القمامة بأحد شوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وقررت التحفظ على الطفل وإيداعه إحدى دور الرعاية للرضع بشبرا الخيمة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأي معلومات أو مشاهدات تساعد في الوصول إلى أسرة الطفل، أو المسئول عن إلقائه في القمامة.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى أسرة الطفل، وملابسات محاولة التخلص من الرضيع وسط أكوام القمامة.

وهذه الواقعة ليست الأولى التي يتم فيها العثور على طفل رضيع وسط أكوام القمامة بمحافظة القليوبية، حيث شهدت مدينة شبين القناطر مؤخراً، العثور على رضيع حديث الولادة وسط القمامة في أحد الشوارع، وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر العام لرعايته، والبحث عن أهليته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على صفحات مدينة شبين القناطر، صوراً للطفل الرضيع الذي عُثر عليه وسط القمامة، وتحويله إلى وحدة الحضانات بالمستشفى العام، مطالبين بنشر صور الطفل للمساعدة ليتم التعرف عليه والوصول إلى أسرته.