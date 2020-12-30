50 ألف إصابة.. السلالة الجديدة من كورونا تفرض قيودا صارمة في بريطانيا

قررت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض إجراءات أكثر صرامة في مواجهة تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا على أرضها، وتفرض المستوى الرابع من قيود الإغلاق المشددة على أجزاء من المملكة المتحدة، بدءً من الغد.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الوتيرة السريعة لانتشار الطفرة الجديدة من الفيروس تتطلب إجراءات صارمة، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال ليلة رأس السنة للسيطرة على تفشي الفيروس، موضحا:«يجب أن أطلب منك اتباع القواعد أثناء قضاء ليلة غد وأن ترى العام الجديد بأمان في المنزل»، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

وأشار وزير الصحة مات هانكوك إلى أن المناطق التي دخلت في المستوى الرابع هي منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا، بالإضافة إلى أجزاء من الشمال الغربي والجنوب الغربي، مما يعنى أن 75% من السكان ممنوعين من مغادرة المنزل، بينما انتقلت المناطق المتبقية إلى المستوى الثالث، التي تقتضي غلق كافة المتاجر باستثناء الوجبات الجاهزة وخدمة التوصيل للمنازل.

وسجلت السلطات الصحية في آخر 24 ساعة، أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 53 ألف إصابة في اليوم السابق، وتعد تلك أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ انتشار الفيروس على أرضها، في ظل انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.432.888 حالة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

ووافقت الحكومة البريطانية اليوم على ترخيص اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته جامعة «أكسفورد» بالشراكة مع شركة الأدوية «أسترا زينيكا»، لتكون الدولة الأولى في العالم التي ترخص اللقاح، على أن تبدأ حملة التطعيم في عموم البلاد في 4 يناير المقبل.

وقال وزير الصحة البريطاني إن الحكومة طلبت 100 مليون جرعة من اللقاح الجديد، حيث من المقرر أن توفر 5 آلاف جرعة يوم الاثنين المقبل، على أن يصل إلى عدة ملايين في فبراير المقبل.