خطوات التعرف على عناوين الوحدات الصحية التابعة لمبادرة دعم صحة المرأة

حثت وزارة الصحة، والصفحة الرسمية لحملة 100 مليون صحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» السيدات، على الاهتمام بصحتهن، والذهاب إلى الوحدات الصحية التابعة لـ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، تحت شعار «الست المصرية هي صحة مصر»، ونشرت مواعيد استقبال الوحدات الصحية، وكذلك طرق معرفة أقرب وحدة صحية لتقديم الخدمة.

وتبدأ الوحدات الصحية التابعة لـ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، استقبال السيدات والكشف المجاني من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة مساءً يوميا عدا الجمعة.

توفر «مبادرة صحة المرأة» الكشف على أورام الثدي والسمنة وقياس الضغط، السكر، الوزن والطول، ومتابعة الصحة الإنجابية، فضلا عن تقديم العلاج مجاناً بأحدث البروتكولات العالمية.

طرق معرفة أقرب وحدة صحية

وأوضحت وزارة الصحة إنه يمكن لكل سيدة معرفة عنوان الوحدة الصحية التابعة لها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لحملة 100 مليون صحة ، أو الاتصال على رقم 15335.

خطوات معرفة عناوين الوحدات الصحية

استمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض خطوات الحصول على عناوين وأرقام الوحدات الصحية التابعة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية إلكترونيا، والتي جاءت كما يلي:

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الإلكتروني http://www.100millionseha.eg/

الخطوة الثانية: الذهاب إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ابحث عن اقرب مركز مسح لمكان اقامتك واختيار المحافظة.

الخطوة الثالثة: الضغط على اختر محافظتك

الخطوة الرابعة: بعد اختيار المحافظة يتم اختيار القسم أو المركز

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت المرحلة الأولي من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة، في مطلع يوليو 2019، في 9 محافظات، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، ويتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل على مستوى الجمهورية، مدة كل مرحلة شهرين، لاستهداف 28 مليون سيدة بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.