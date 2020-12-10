"الصحة": تزويد 63 مستشفى بأجهزة "ماموجرام" ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تجهيز 63 مستشفى مزودة بأجهزة الماموجرام على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالإضافة إلى 66 مستشفى مزودة بأجهزة الأشعة فوق الصوتية، و45 مستشفى لسحب العينات من السيدات لتحليلها، و 12 سيارة متنقلة ومزودة بأحدث أجهزة الأشعة.

وتابعت الوزارة، في إنفوجراف لها، أنه تم تطوير النظام المركزي لميكنة مراكز علاج الأورام، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في التحول الرقمي وربط مبادرة دعم صحة المرأة، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، وذلك لتحقيق التكامل وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين من خلال الرقم القومي، للتيسير على المواطنين في الحصول على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وأضافت أن 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا لا تحتاج إلى العلاج الكيميائي، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة مستمرة يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وذكرت أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.