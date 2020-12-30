"مصباح": عدم الالتزام بالتحصينات الدورية للأمراض البكتيرية يؤدي إلى التسمم الدموي عند الحيوان

شدّد الدكتور محمد مصباح، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بجامعة المنصورة، على ضرورة الالتزام بالتحصين ضد الحمى القلاعية والمشكلات التنفسية «الالتهاب الرئوى»، فى فصل الشتاء، مؤكداً أن الوضع الوبائى مستقر فى الوقت الحالى، باستثناء بعض الحالات المتفرّقة فى بعض المناطق، نتيجة عدم الالتزام بالتحصين من قبل المربين، مشدداً على ضرورة التحصين فى فصل الشتاء للحمى القلاعية جرعة أولى، وأخرى بعد شهر منها، ثم الاستمرار على التحصين كل أربعة أشهر.

وأوضح أن مسببات الالتهاب الرئوى «بكتيرية وفيروسية وطفيلية»، ومن ضمن أسبابها التغيُّر المستمر فى درجات الحرارة على مدار اليوم، أو نقل الحيوان إلى مسافات طويلة، لافتاً إلى أن المسببات البكتيرية تعيش فى مجرى التنفس، وعند تعرّض الحيوان لأى ضغط مناعى تنشط وتسبب المرض، ومن أشهرها «التسمم الدموى»، بالإضافة إلى عدم الحفاظ على التحصينات الدورية للأمراض البكتيرية والفيروسية.

ومن أعراضه ضيق فى التنفس وارتفاع شديد فى درجات الحرارة وكحة وإفرازات من الأنف، كما لفت إلى وجود مشكلة خطيرة تواجه مزارع الحلاب فى فصل الشتاء وهى التهاب الحافر، نتيجة عدم إعداد المزارع بشكل جيد، مما يؤدى إلى عدم قدرة الحيوان على الوقوف لفترة طويلة وعدم قدرته على الأكل أو التناسل، وبالتالى انخفاض إنتاجية اللبن.