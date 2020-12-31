موتى زينهم.. حكاية 290 جثة مجهولة استقبلتها المشرحة في 2020

على مدار عام 2020، استقبلت مشرحة زينهم، 290 جثة لموتى مجهولين من محافظتي القاهرة والجيزة، جثث تبقى مبهمة وغامضة تحوم بداخلها ألغاز لا حصر لها، لكل منها قصة ووراء كل واحدة حكاية، لم تنته بحياة صاحبها وإنما تمتد إلى ما بعد وفاته، جثث مغلقة على أسرار لا حصر لها، تبوح بها فى تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، ويبقى مصير كل منها معلقا، فى انتظار دخولها فى قبر مجهول، أو تكتب لها نهاية الترحال الطويل فى مقابر أسرة تستدل عليها بعد عناء.

جثث متسولين:

مصادر مطلعة كشفت لـ «الوطن»، أن الـ 290 جثة مجهولة الهوية التي استقبلتها المشرحة في عام 2020، لا تختلف عن الأعوام الماضية، حيث أن مشرحة زينهم تستقبل هذا العدد سنويا مع الاختلاف البسيط سواء بزيادة أو نقصان 15 جثة.

وتابعت المصادر بأن تلك الجثث غالبا ما يكون سبب الوفاه طبيعية بينما نسبة قليلة جدا منها يكون سبب وفاتها شبهة جنائية، حيث إن تلك الجثث المجهولة التي تدخل المشرحة والسبب في الوفاة شبهه جنائية، يتم كشف هويه صاحبها أو صاحبتها من قبل رجال الشرطة في خلال أيام من العثور عليها حتى يستطيعوا فك لغز الجريمة وضبط الجناة.

وأوضحت المصادر، أن كل تلك الجثث المجهولة التي تدخل المشرحة تكون الوفاه طبيعية وأغلبهم من الأشخاص المتواجدين في الشوارع «المتسولين».

وتابعت المصادر بأن مشرحة زينهم تستقبل الجثث المجهولة، وبمرور الوقت يتم التعرف على هوية أصحابها من خلال سؤال العديد من الأشخاص عن ذويهم المفقودين في المشرحة، وبمجرد التعرف عليهم يتم إنهاء إجراءات التعرف والدفن من قبل النيابة العامة وقسم الشرطة، وذلك عن طريق تحرير استمارة تعارف، ويتم حذف تلك الجثة من دفتر الجثث المجهولة بالمشرحة، ليصبح رقم 290 جثة هو النهائي خلال 2020

القاهرة الأعلى:

وأوضحت المصادر بأن القاهرة صاحبة النصيب الأكبر في تلك الجثث، حيث أن القاهرة تكثر بها المساجد الكبري والتي تعتبر مقصد لكل المسلمين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الموالد الدينية التي يتم إقامتها، وهذا ما يجعل المتسولين أو الذين تركوا منازلهم منذ سنوات وفضلوا التواجد في تلك المزارات الدينية، حتى يتمكنوا من العيش من خلال التسول أو العيش من الوجبات والأموال التي ينفقها القادرون، وعندما تحدث الوفاة يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، ربما يتم التعرف على صاحبها أو صاحبتها، وأشارت المصادر بأن الرجال، وخاصة من كبار السن لهم النصيب الأكبر في العدد.

5 إجراءات للتعامل مع الجثث المجهولة :

وأشارت المصادر بأن الإجراءات الخاصة بالجثث المجهولة منذ دخولها المشرحة تتلخص في الآتي:

أولا: بمجرد دخول الجثة المجهولة يتم تسجيلها في دفتر خاص بالجثث المجهولة ويتم ترقيمها في الدفتر، وكذلك عمل كارتة بالرقم وتعليقها في قدم الجثة، بجانب كارت آخر في الذراع، ويتم تصوير الجثة وأخذ عينة DNA، والتحفظ عليها في المعمل حتى يتم مطابقتها مع أي شخص يتعرف عليها من خلال الصور بعد دفنها.

ثانيا: يتم انتظار قرار النيابة العامة، والذي في أغلب الأحيان يكون بالكشف الظاهري فقط، وذلك بناء على تحريات المباحث التي نقلت الجثة إلى المشرحة، وقامت بفحصها والتأكد بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

ثالثا: تنتظر الجثة في ثلاجة مشرحة يزنهم لمده لا تقل عن شهر أملا في التعرف على صاحبها أو صاحبتها.

رابعا: بعد مرور عده أشهر ترسل النيابة قرارا بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة بمنطقة زينهم.

خامسا: يتم تغسيل وتكفين الجثة بواسطة «فاعلي الخير»، ويتم دفنها في المقابر بنفس الرقم الذي تم تسجيلها به منذ دخولها المشرحة، تحسبا للسؤال عنها من ذوي المتوفي في أي وقت.