وصل جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل منزله في منطقة 6 أكتوبر، إلى مشرحة زينهم لأخذ العينات المطلوبة لبيان أسباب الوفاة، وهل هي طبيعية أم تحمل شبهة جنائية.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكشفت مصادر أمنية، أنهَّ تبين من خلال الفحص والتحري أنَّ "هيثم" مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته. وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنَّه عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان مُلقى جثة داخل الحمام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتشريح من عدمه.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.