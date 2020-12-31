يوسف الحسيني: إيطاليا رفضت التعاون مع مصر لاستكمال تحقيق ريجيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن النيابة العامة في مصر، استمعت إلى 120 شاهدا في قضية الطالب الإيطالي ريجيني، موضحا أن الطالب تواجد في أماكن وجود السياسيين المصريين المؤيدين والمعارضين، وكان يدرس في إطار بحثه تعامل جماعات الضغط السياسي مع النظام الحاكم، منذ عام 2011، إلى أن توفى، مبينا أن التحقيقات أثبتت أنه يتحدث مع الباعة الجائلين، عن تغيير نظام الحكم، وفتشت النيابة منزل ريجيني في القاهرة، وعند إجراء المعاينة لمنزله، لم تجد النيابة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وهذا كان أمر غريب، لذا طلبت النيابة هذا الجهاز، من أجل التعاون مع الجانب الإيطالي للوصول إلى القاتل، وتم بين نيابة مصر وإيطاليا 15 لقاء خلال فترة طويلة، وتم إرسال 5 طلبات مساعدة قضائية إلى إيطاليا لمساعدتهم، لكن النيابة في إيطاليا لم تنفذ عدة طلبات، منها على سبيل المثل إحضار لاب توب ريجيني، وجهاز الموبايل الخاص به.

تعنت إيطالي في التعاون

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة على القناة الأولى، الذي يقدمه بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي المصاب بفيروس كورونا المستجد، أن محاضر الشهود الذين شهدوا بقتل الطالب، ولم تعلن إيطاليا عن سبب رفضها المساعدة في هذا الأمر، وأوضحت أنها لن تفصح للنيابة العامة المصرية عن الشهادات الخاصة بالأشخاص الذين تعاملوا مع ريجيني وهذا يثبت تعنت الجانب الإيطالي في واقعة غريبة للغاية على الرغم من رغبة مصر في المساعدة للتوصل إلى الجناة الذين قتلوا الباحث الإيطالي.

بطلوا تصدقوا اللي بيتقال في تركيا

وتابع: «أرجوكم بطلوا تصدقوا الكلام الفاضي اللي بيتقال في تركيا أن مصررفضة التعاون فالعكس هو اللي حاصل وإذا كان في كذب عايز واحد يطلع إثبات بكده ده إحنا مقدمين 5 طلبات رسمية للتعاون وإيطاليا ردت بالرفض ده شيء غريب جدا».