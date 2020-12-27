يوسف الحسيني تعليقا على «حياة كريمة»: في شغل حلو حاصل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك خطة للتطوير بشكل عام وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد القرى التي سيتم تجديدها لترتفع إلى 1500 قرية بدلا من ألف قرية.

وأضاف يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بدلا من الإعلامي وائل الإبراشي، في شغل حلو حاصل وعاوزين على بوست الرئيس السيسي واللي بيقول فيه "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجاً، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية .. سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد"، ونشوف الرئيس ازاي استخدم مصطلح الأكثر احتياجا وليس فقرا، والاهتمام الكثير من الرئيس واضح.

لما تسمع برنامج من تركيا ولا قطر الفلوس فين والعاصمة الإدارية عاصمة الأغنياء عيش فيها كل الناس الفقير والغني ويارب الناس كلها تبقى غنية.

وتابع: "العبد لله متهم بالاضطهاد العرقي ولما بسمع كلمة فيها طائفية بيركبني ميت عفريت وبحب القراءة وكنت أقرأ كتير عن هذه المسائل وهي بتحصل في أمريكا وفي الأمريكتين وكان في مذابح ونيجي على الحته بتاعتنا في دولة عنصرية وكانت مجموعة قبائل بعدين دخلها الإغريق ثم حضارة روما وكان ليهم مستقر في تركيا وخلقوا مدنية وتظل هذه الأرض المعروفة بتركيا فيها 4 أعراق وهل تم التعامل فيها على أنهم أمة ولا فرق بين الدين والأعراق الأربعة لم تحترم كافة المواطنين فمثلا 1915 عملت مذبحة مع الأرمن وفي العشرينات مذبة ضد الأكراد اللي عملوا انتفاضات سنة 1925 ضد الدولة التركية، ومصطفى كمال أتاتورك كان بيحبس وينكل بالكردي اللي يتكلم لغته وهما متركزين في جنوب شرق تركيا ومخدوش حق التكلم بالتركي غير سنة 1992".