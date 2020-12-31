عاجل.. حريق هائل يلتهم مصنعا للبلاستيك ومخزن سيراميك بالدقهلية

شب حريق هائل داخل مصنع ومخزن للبلاستيك، في محافظة الدقهلية، قبل قليل، في دائرة مركز طلخا، مما تسبب فى تصاعد ألسنة النيران وسحب الدخان دون وقوع إصابات بشرية، وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران التهمت المصنع بالكامل، كما امتدت إلى أحد مخازن السيراميك المجاورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من اللواء أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية، بورود بلاغات إلى إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في أحد مصانع البلاستيك في طلخا، علي طريق دمياط الغربي، بجوار مخزن السلاب للأدوات الصحية، ومصنع عقل.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، بإشراف العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، كما تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وشاركت في عمليات إخماد الخريق 10 سيارات من الحماية المدنية، منها 4 سيارات إطفاء باستخدام المادة الرغوية، وبمشاركة إطفاء شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية «سماد طلخا»، حيث تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

انتقل إلي مكان الحريق محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، وتابع تطورات الموقف أولاً بأول، حتى إخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية.

وأوضح رئيس المركز، في تصريحات صحفية من موقع الحريق، أن النيران أتت على مصنع البلاستيك بالكامل، وجزء من مخازن السيراميك المجاور.

وبالفحص تبين أن المصنع ملك «ثروت أ.»، مقيم بالمنصورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو إصابات، واقتصرت الخسائر المادية على احتراق محتويات المصنع بالكامل، وجزء من مخازن للسيراميك بالمبني المجاور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات

ومن جهة أخرى، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجان للمرور على كافة المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة، للمراجعة والتأكد من اتخاذ وتطبيق إجراءات السلامة والصحية المهنية، ومراجعة التراخيص الصادرة لهذه المنشآت، واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، حرصاً على سلامة العاملين والحفاظ على البيئة المحيطة بتلك المنشآت.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الواقعة فى نطاق المحافظة والتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتزويدها بأنظمة مكافحة الحرائق، وطلب من وكيل وزارة القوى العاملة ضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الصناعية بالمحافظة، وإعداد تقارير عاجلة بالمنشآت المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.