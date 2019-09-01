محافظ الدقهلية يزور مكان حريق تسريب خط غاز محطة طلخا

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم خط الغاز الرئيسي المغذي لمصنع أسطوانات الغاز بطلخا للاطمئنان على سير العمل في إصلاحه بعد حدوث تسريب للغاز منه في نطاق قرية "الروضة" التابعة لمركز طلخا.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير إدارة الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز عن آليات العمل الجاري لإصلاح الخط بعد حدوث تسريب للغاز منه، واطمأن إلى توقف التسريب.

وطلب المحافظ من مسئولي شركة الغاز والحماية المدنية سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لإصلاح موقع التسريب وانتظام العمل بالمصنع.

يذكر أن الحريق شب في أرض زراعية أعلى خط الغاز الذي يمر بها وتسبب التسريب من خط الغاز في استمرار اشتعال النيران، وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية وأطفأته وأغلقت محابس الخط لمنع مرور الغاز ووقف الحريق.