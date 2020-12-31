«المتحدة» في 2020.. مسؤولية اجتماعية ومواجهة لقوى الشر

بثت قناة «Extra News» الفضائية، تقريرًا عن حصاد شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عام 2020، مشيرا إلى أنها لم تكتف بما حققته من إعادة هيكلة الإعلام المصري، وإعادته للريادة والمساهمة في إنتاج أعمال فنية متميزة، بل وضعت على كاهلها مهمة أخرى تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، وأطلقت قناة «Extra News» في ثوبها الجديد خلال عام 2020، بعد تطويرها، حيث تهتم بسرعة تناول الخبر والمعلومة في كل أنحاء العالم.

توعية المواطنين في أزمة كورونا

وأضاف التقرير، أن الشركة عملت خلال أزمة فيروس كورونا، على توعية المواطنين لتحقيق التباعد الاجتماعي، من خلال تغيير لوجوهات القنوات التابعة لها، وحرصت على التوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه، ونقل المؤتمرات الصحفية للتوعية، إضافة لتخصيص فقرة تعليمية مفتوحة على قنواتها لطلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، والشهادة الثانوية، بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا، كما قدمت التوعية للمواطنين بلغة الإشارة لتصل المعلومات إلى 7.5 مليون مواطن من الصم والبكم.

المشاركة في مبادرة حياة كريمة

وأوضح التقرير أن الشركة شاركت في شهر رمضان الماضي في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال توزيع 30 ألف كرتونة رمضانية للفئات الأكثر احتياجا، وشاركت المصريين احتفالات شهر رمضان وعيد القيامة، وأطلقت مبادرة لدعم صناعة لافتات الشوارع في مصر، بعد توقف تلك الصناعة بسبب أزمة فيروس كورونا.

دعم الأطقم الطبية

وأشار إلى أن الشركة أتاحت اشتراكا مجانيا في منصة «Watch It» التابعة لها لمدة شهر للمواطنين، إضافة إلى اشتراك مجاني للأطقم الطبية، ودعم الأطقم الطبية بتوجيه الشكر لهم على الشاشات أو الاحتفاء بهم أمام المستشفيات.

كشف قوى الشر

هذا، ولعبت الشركة من خلال منصاتها الإعلامية في كشف قوى الشر والتصدي لدعايتهم وتفنيد أكثر من ألف شائعة روجتها هذه القنوات فضلا عن تقديم الحقائق بالصوت والصورة من خلال برنامج «حصن نفسك»، و«أكاذيب مرتزقة إبليس»، وظهر هذا في المظاهرة التي تم تصويرها سنمائيا وتقديمها إلى القنوات الإعلامية المضللة على أنها مظاهرة من نزلة السمان.

تقديم خطاب ديني تنويري

وكثفت الشركة من جرعة الخطاب الديني التنويري، وتم نقل صلاة شعائر الجمعة للمواطنين وأطلقت قناة مصر قرآن كريم والتي تعرض أشهر القراءات للقرآن الكريم، ونقلت لأول مرة عظة الأحد بانتظام أسبوعيا بعد غلق الكنائس بسبب جائحة كورونا، كما أرخت لأول مرة علاقة الأنبياء بأرض مصر من خلال برنامج «مصر أرض الأنبياء»، وأنتجت برنامج «حواديت لميس جابر» لترسيخ الهوية عند الشباب، والذي يفند الأكاذيب التي تستهدف التاريخ المصري، إضافة إلى برنامج «الكمين» الذي يكشف طرق نشر الشائعات والأكاذيب وفبركة الأخبار، وأنتجت العديد من الأدعية الدينية والأفلام الوثائقية.

باقة متنوعة من الدراما

وحرصت الشركة على عرض برنامج مصر تستطيع الذي يعرض خبرات العلماء المصريين في الخارج بما يعود بالفائدة على الوطن، كما تحولت منصاتها الإعلامية إلى بوابة لتلقي الشكاوى وتقديمها للمسؤولين، إضافة إلى دعم أسر الشهداء، ودعم القوى الناعمة المصرية من خلال الدراما حيث قدمت وجبة دسمة من الدراما المتنوعة، ووضعت نصب أعينها تقديم محتوى متميز هادف أرسلت من خلاله رسائل عظيمة عن التضحية وفداء الوطن مثل مسلسل الاختيار الذي حصل على ثقة الملايين في مصر والعالم العربي.

وحولت الشركة محتوى قناة الحياة دراما إلى أفلام ومسرحيات على مدار الساعة تلبية لطلبات المشاهدين، مساعدتهم على البقاء في المنزل في جائحة كورونا، إضافة إلى تقديم العديد من الأعمال على قنواتها الأخرى مثل dmc دراما، وcbc دراما، وON دراما، إضافة إلى تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ورعت أيضا مهرجان الجونة السينمائي، وشاركت أيضا في الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر من خلال عدد من الحفلات الفنية، إضافة إلى الاحتفال بعيد الربيع بدون جمهور.

برامج مميزة في المجال الرياضي

وفي المجال الرياضي، أطلقت الشركة قناتي ON Time sport 1 وON Time sport 2، بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور، وعرض عدد من البرامج المميزة على مستوى العالم، وليس مصر فقط، وسخرت كل إمكانياتها لنقل حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال، ليخرج بالشكل اللائق بمصر وشركاتها وقدرتها في تنظيم فعاليات دولية.

تصدر محركات البحث

وتصدرت قنوات وصحف ومخرجات الشركة نتيجة الأكثر بحثا في محرك البحث جوجل وتريندات يومية على «تويتر»، وحققت تفاعلا إيجابيا على «فيسبوك»، وتصدرت المشاهدات بشكل لافت.