"dmc دراما" تعرض الجزء الأول من "ونيس".. ومتابعون: عمرنا ما زهقنا منه

أعلنت "الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عرض الجزء الأول من مسلسل "يوميات ونيس"، على شاشة قناة "dmc دراما".

وكتبت الصفحة: "مفاجأة لكل عشاق ونيس، الجزء الأول من مسلسل ونيس يذاع يوميًا على قناة dmc دراما، الساعة 7 مساءً".

وعبر متابعو الصفحة عن سعادتهم لعرض المسلسل الذي يربطهم بذكرياتهم الجميلة، حيث كتبت "أم محمد وجنى بهادة": "شكرًا أستاذ محمد صبحي.. ياريت ترجعوا الفن النظيف تاني علشان خلاص كدا الواحد بقي بيشوف المسلسل من دول بيبقى عايز يرجع من كمية القرف اللي فيه.. ربنا يرحمنا".

وكتب وفاء علي: "عمرنا ماهنزهق منه حتى لو اتذاع 100 مرة، فن هادف ومحترم، عمرنا ماخوفنا منه على ولادنا ولا اتحرجنا من أي مناظر جارحة وخارجة، انت إنسان محترم ومخلص لكل اللي كانوا معاك في الأعمال، ربنا يبارك في عمرك".