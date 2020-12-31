سحل وقتل وانتحار.. أبرز الحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي، وقوع عدد من الحوادث والجرائم التي تنوعت بين القتل و الانتحار تحديداً، ليخيم الحزن و يبث الرعب في قلوب الكثيرين، إلاّ أنّ جهود الأجهزة الأمنية و تحريات رجال المباحث تمكنت من كشف غموض الوقائع و ضبط الجناة و تقديمهم للعدالة، في السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز تلك الحوادث:

سحل فتاة بمدينة نصر حتى الموت

حالة من الحزن و الغضب خيّمت على أسرة الطالبة الجامعية «ندا»، بعدما لقيت مصرعها دهساً أسفل إطارات أحد السيارات التي كانت تقودها فتاة بسرعة جنونية، الأمر الذ أدّى إلى سحلها عدّة كيلو مترات قبل أن يسقط الجثمان في الشارع وتفارق الشابة العشرينية الحياة.

وكانت نيابة النزهة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بدهس الفتاة أثناء عبورها الطريق بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه، بعدما استمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أكدّت أنها لم تر الضحية أثناء عبورها الطريق.

ذبح «سوسو» وطفليها على يد شقيقها بشبرا بسبب الشك في سلوكها

كان الشك الذي تسلل إلى قلب المتهم شقيق الضحية هو الدافع الأساسي لقتل «سوسو» وطفليها ذبحاً داخل أحد منازل منطقة شبرا الخيمة، حيث كشفت تحريات المباحث أن الجاني بعد ارتكاب الواقعة أبلغ عن الجريمة، متظاهرا بتفاجئه بالحادث بالإضافة إلى اختفاء طفليها من المنزل في محاولة منه لتضليل الأجهزة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم الذي اعترف بجريمته، أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم توجيه تهمة القتل العمد له.

طالبة تنتحر تحت سيارة حبيبها بسبب فيديوهات إباحية

لم تستطع الفتاة الجامعية التي كانت تستقل إحدى السيارات رفقة حبيبها تبرأة نفسها عقب مواجهته لها بعدد من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها الشابة العشرينية وهي تقيم علاقة محرمة مع صديقه، لتنهار الضحية قبل أنّ تقوم بفتح باب السيارة التي كانت تسير بسرعة عالية وتلقي بنفسها خارجها لتلقى مصرعها في الحال دهساً تحت عجلة السيارة الخلفية.

وكانت تحريات المباحث قد أكدت أن المتوفاة كانت على علاقة بحبيبها الذي اكتشف خيانتها وأن الواقعة انتحار.