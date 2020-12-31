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10 سيارات إسعاف لنقل مصابي تصادم سيارتين على طريق «العلاقي - برانيس»

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عبد الله مشالي
09:03 ص | الخميس 31 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

دفعت غرفة عمليات مرفق الإسعاف في محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، بـ10 سيارات إسعاف نحو موقع حادث تصادم سيارتين على طريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا، جار نقلهم إلى المشرحة العمومية، ووضعت الجثث تحت تصرف النيابة.

وانتقل رجال الأمن من إدارات المرور والمباحث والدفاع المدني، إلى موقع الحادث، للمتابعة والتعامل السريع، ورفع آثاره من على الطريق الرئيسي.

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